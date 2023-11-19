خبير اقتصادي: مصر تعمل بخطي ثابته نحو الإصلاح الاقتصادي

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 05:28 م

قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، تؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد، وفي هذا السياق، تتحرك مصر بخطوات ثابتة لحل هذه الأزمات، من خلال رؤية تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بشكل منظم.

وأضاف “صلاح”: تشمل هذه الخطوات توقيع عقود جديدة لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بهدف توفير العملة الصعبة بشكل منتظم، كما تعمل مصر على توفير مناخ جيد للاستثمار، والتفكير في حلول خارج الصندوق في مجالات مختلفة.

وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.

أشار الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إلى أن من أهم الحلول التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، هي تصدير الطاقة إلى أوروبا وجنوب البلاد، وتكثيف جهود الدولة في التصدير بكثافة، وخاصة الحاصلات الزراعية ومشتقاتها من المنتجات، والمنسوجات ومشتقاتها.

كما أكد الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، منها: