المغرب: إحباط عملية تهريب دولي لـ 4 أطنان من مخدر الحشيش

تمكنت سلطات الأمن المغربي بمدينة الدار البيضاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وضبط حوالي أربعة أطنان و635 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي - في بيان اليوم /الأحد/ - أن العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على شخصين، لارتباطهما بشبكة إجرامية تقوم بعمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المسالك البحرية.

وأضاف البيان أن إجراءات التفتيش أسفرت عن ضبط سيارتين بهما أربعة أطنان و635 كيلوجراما من مخدر الحشيش، ملفوفة داخل 123 رزمة من الحجم الكبير، وضبط كمية أخرى من مخدر "الكيف" تزن 20 كيلوجراما.

وأشار البيان إلى أنه تم إيداع المتورطين تحت الحراسة وخضوعهم للتحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات الأمن الوطني المغربي، لمكافحة شبكات الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.