السعودية تعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 04:21 م

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي.

وأوضح الأمير عبد العزيز - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه تم اكتشاف حقل "الحيران" للغاز الطبيعي بعدما تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر (الحيران - 1) بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و(600ر1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب – ج" في الحقل نفسه بمعدل (1 ر 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتشف حقل "المحاكيك" للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك - 2) بمعدل (85 ر 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأشار إلى اكتشاف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن "الجله" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة – أ" بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5 ر15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (460) برميلًا من المكثفات.

كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (150 ر4) برميلًا يوميًا من المكثفات، واكتُشِف أيضًا الغاز الطبيعي في مكمن "الصارة" في حقل "الوضيحي" ومكمن "القصيباء" في حقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "الصارة" بمعدل (7 ر 11) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "القصيباء" بمعدل (1 ر 5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (57) برميلًا يوميًا من المكثفات.