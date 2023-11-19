ads
الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس "القيادة اليمني" يشيد بموقف مصر المشرف الداعم لليمن

رشاد محمد العليمي
رشاد محمد العليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وبالموقف المصري المشرف إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، وصولا إلى دورها الفاعل فى جهود استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم /الأحد/، السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، حيث بحثا العلاقات بين البلدين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع اليمني والجهود السعودية لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وتطرق العليمي إلى تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على الأمن والسلم الدوليين، والموقف اليمني والمصري المبدئي الرافض للتهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية العادلة، وحق شعبها المشروع في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

مصر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الشعب اليمني اليمن السفير المصرى
ads