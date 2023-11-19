5 أطعمة تخفف أعراض نزلات البرد.. تعرف عليها

يبحث الإنسان دائمًا عن طرق للوقاية من نزلات البرد، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنتشر الفيروسات بشكل أكبر، وهناك العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على محاربة فيروسات البرد وتعزيز جهاز المناعة.

بحسب ما نشره موقع Boldsky، تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بعناصر غذائية محددة يمكن أن يعزز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد المزعجة.

تشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد ما يلي:

1. الحمضيات:

تمتلئ ثمار البرتقال والليمون والجريب فروت بفيتامين C المعروف بخصائصه التي تعزز المناعة، حيث يساعد فيتامين C على تقليل مدة وشدة أعراض البرد.

2. الزنجبيل:

إن الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان، مما يجعله أفضل سلاح ضد نزلات البرد.

3. العسل:

يمكن أن يساعد تناول ملعقة من العسل في تخفيف السعال وتهيج الحلق، كما أن طعمه لذيذ أيضًا.

4. الثوم:

يحتوي الأليسين الموجود في الثوم على خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد.

5. شوربة الدجاج:

تساعد شوربة الدجاج على تخفيف الاحتقان ويوفر الترطيب والتغذية.

ولكن على الرغم من أن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد، إلا أنها ليست بديلًا عن المشورة الطبية المتخصصة، إذا استمرت نزلة البرد أو تفاقمت، يجب استشارة طبيب في أسرع وقت للحصول على أفضل توجيهات.