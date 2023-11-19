تصفيات يورو 2024.. مارتين آدم يقود المجر لمواجهة الجبل الأسود

أعلن ماركو روسي المدير الفنى للمنتخب المجرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به الجبل الأسود وذلك بعد قليل على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاء تشكيل المنتخب المجرى كالتالى:

حراسة المرمى: دينيس ديبسوز.

خط الدفاع: أدام لانج، أتيلا سزالاي، بوتوند بالوغ، بينديغوز بولا، زولت ناجي.

خط الوسط: دانييل غازداغ، أدم ناجي، دومينيك سوبوسلاي، كالوم ستيل.

خط الهجوم: مارتين آدم.



وضمن المنتخب المجرى التأهل لنهائيات يورو 2024، بعد احتلاله صدارة المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، بينما يحتل منتخب الجبل الأسود المركز الثالث برصيد 11 نقطة.