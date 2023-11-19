أمين مساعد حزب حماة وطن في حوار للبوابة نيوز: نثق في الرئيس لحل أزمة غزة وتسليح الجيش شوكة في حلق الأعداء.. ومواصفات قائد مصر لا تنطبق إلا على السيسي

قال المهندس معتز شادي أمين مساعد حزب حماة وطن بالمنيا في حواره للبوابة نيوز، لا أعتبر قرار الرئيس في 30 يونيو من أهم ما قام به، أختلف كثيرا في ذلك؛ فالرئيس كقائد للجيش المصري أدى واجبه نحو شعبه، فعقيدة الجيش المصري الذي هو خير أجناد الأرض هي أن يحمي الدولة والشعب، ولن يستطيع أن يتخلى عن دوره فالرئيس أدي وظيفته كما يجب وإلى نص الحوار:

مصر مرت بظروف صعبة في العقد الأخير من 2011 حتى الآن كيف ترى هذا؟

مررنا بفترة صعبة جدا علي الشعب المصري كله من عام 2011 وحتى الآن التغيرات السياسية والاقتصادية التي حدثت حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهدت مصر أكثر من تجربة انتخابية شهد لها القاصي والداني بالنزاهة انتخابات برلمانية لدورتين متتاليتين انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات رئاسية كل هذه تجارب أثبتت فعلا إننا تحولنا نحو الديمقراطية

كيف ترى الشكوى من ارتفاع الأسعار والأعباء الزائدة؟

أغلب الناس متفهمة أن الأعباء الزائدة التي حدثت خارجة عن الإرادة وليست مصر هي الوحيدة في هذا فمعظم دول العالم تشهد ارتفاع شديد في أسعار جميع السلع أولا بسبب أزمة كورنا والتي آثرت في اقتصاديات العالم كله ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن لا أحد يستطيع أن ينكر حجم التطورات التي حدثت في مصر والملموسة في كل مجالات البنية التحتية خاصة الطرق التي تم إنشاؤها ففي كل مرة أسافر فيها الي القاهرة اضطر الي فتح برنامج الخرائط لأننا نجد طرق جديدة.

في وجهة نظرك ما أبرز المشروعات التي تمت في عهد الرئيس؟

الدولة قامت بمشروعات في منتهي القوة والناس تشعر بذلك ولكن في وجهة نظري أهم تطور قامت به الدولة في عهد الرئيس هو التوجه نحو منظومة الخدمات الالكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي في الدول المتقدمة ولكن المشكلة الرئيسة عندنا في الموظف الذي بيده تأدية الخدمة وهو حلقة الوصل المباشرة بين الدولة والمواطن؟

والمشروعات التي تم انجازها لا أحد يستطيع إنكارها نعم هناك مشروعات لن نجني ثمارها الآن لكن سنجنيه مستقبلا؟

تسليح الجيش المصري شيء يثلج الصدر هذه نقطة أساسية لدي ففي ظل منطقة مثل الشرق الأوسط لابد ان تمتلك جيشا قويا، وهذا ما قام به الرئيس.

كيف ترى تعمل مصر مع أزمة غزة؟

لدينا ثقة في الرئيس في حل مشكلة غزة والدولة تفهم كل المخططات التي تستهدف النمو المصري ومحاولة عرقلة ذلك النمو الرئيس ومن خلفه الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة تصدوا لمخطط تهجير أهالي غزة لسيناء بغرض القضاء علي القضية الفلسطينية وذلك ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني

يعتقد البعض أن أبرز ما قام به الرئيس السيسي هو انحيازه للشعب في ثورة 30 يونيو والقضاء على نظام الإخوان.

لا أعتبر قرار الرئيس في 30 يونيو من أهم ما قام به، اختلف كثيرا في ذلك فالرئيس كقائد للجيش المصري أدي واجبه نحو شعبه فعقيدة الجيش المصري الذي هو خير أجناد الأرض هي أن يحمي الدولة والشعب ولن يستطيع أن يتخلى عن دوره فالرئيس أدي وظيفته كما يجب.

بعد عشر سنوات من حكم الرئيس السيسي هل مصر تسير في الاتجاه الصحيح؟

بالتأكيد، فأساس تقدم الدول هو الاستقرار السياسي الذي يتبعه استقرار اقتصادي وهذا ما نعيش فيه الآن الاستقرار السياسي، ونحتاج إلى الاستقرار الاقتصادي نحن جاهزين لهذا الآن وهذه أهم نقطة

كناخب ستنتخب مَن؟ ولماذا؟

سأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، ليس هناك عاطفة، ليس موضوع حب أو كره هناك مواصفات لا بد من توافرها في المرشحين، وأنا أرى أن هذه المواصفات لا تنطبق إلا على الرئيس السيسي؟

حزب حماة وطن أول حزب أعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية ما هو دوركم في الفترة القادمة في العملية الانتخابية؟

نحن ندعم الرئيس ولدينا خطط لحشد الناخبين في كل ربوع مصر وسنقوم بعمل مؤتمرات كبيرة ومتعددة لتوعية الشعب بأهمية النزول في الانتخابات الرئاسية القادمة .

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