سليمان والسيد يساندان لاعبي الزمالك في ودية الهلال الليبي

حرص أحمد سليمان وحسين السيد أعضاء مجلس إدارة الزمالك على مساندة لاعبي الفريق الأبيض، بحضور اللقاء الودي الجاري اليوم الأحد أمام فريق الهلال الليبي بملعب النادي في ميت عقبة .

وانتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك والهلال الليبي الودية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك ونجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت له ليسددها في المرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.