حماة المستقبل: صوت كل مواطن يشكل فارقا كبيرا في الانتخابات الرئاسية

حث مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، وعضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، المواطنين على المشاركة في الانتخابية الرئاسية، موضحا أن صوت كل مواطن يشكل فارق كبير، خاصة أن كافة الإجراءات التى تجرى حول العملية الانتخابية تعبر عن شفافية ونزاهة والتأكيد على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائى نزيه ودعوات موجهة لكافة المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات .

وقال"سالمان" إن حث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي أولوية لما تحمله من رسائل عدة بالداخل والخارج أولها تأكيد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وأن المصريين على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته، وأن مصر ستظل باقية وصامدة في طريق البناء والتنمية الذي اتخذته منذ ثورة 30 يونيو، مهما أحيطت من تحديات وتوترات بالمنطقة وعالميا.



وأضاف أمين حزب حماة المستقبل بالجيزة، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني وهذه المرة له العديد من الأهداف فى مقدمتها استكمال مسيرة البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادى وجنى ثمار المشاريع القومية التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن الحشد الانتخابى فى الداخل والخارج سيدل على وعي المصريين وثقافتهم ووطنيتهم .