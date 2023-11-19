عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات السنة بدبي

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في دبي وسط حشد جماهيري غير مسبوق .

وقبل الحفل بساعات احتشد الآلاف من محبي الهضبة في انتظار نجمهم المفضل، وبالفعل صعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لا.

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين فاصلا من أجمل أغنياته مثل أجمل عيون ، انت الحظ، يتعلموا ، تملي معاك، ميدلي العالم الله نور العين ليلي نهاري، شكرا من هنا لبكره، هتتدلع، لو اتساب، قمرين

كما فاجأ عمرو دياب جمهور الحفل وغنى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم ياقمر لو في منك اتنين وهي المرة الاولى التي يغنيها في حفل جماهيري وذلك قبل صدورها.

يذكر ان الفنان عمرو دياب كان قد قرر تأجيل هذا الحفل منذ الشهر الماضي نظرا للأحداث التي تمر بها المنطقة.