خطة رسمها محاسب.. اعترافات المتهمين بسرقة سيارة توريدات بها أكثر من مليون جنيه بالهرم

أمرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة حبس 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة سيارة إحدى الشركات، بعد أن قاموا بتتبع خط سيرها، وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفوا السيارة، وادعوا أنهم رجال شرطة، وسرقوا مبلغ مالي قدره “ مليون و170 ألف جنيه” من السيارة التي كان يقودها سائق ومرافقه، بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وأمام جهات التحقيق اعترف المتهمين بواقعة السرقة، عقب نجاح الشرطة في إلقاء القبض عليهم، وذكر أحدهم أنه استغل عمله محاسب بالشركة، وأنه يعلم تحركات العاملين والمبالغ المالية التي يقوموا بتوريدها، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة بالنحو التي تمت به.

كشفت اجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المبلغ المسروق بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من «سائق ومرافقه- مقيمان بالبحيرة» بأنه حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما بقيمة (مليون و170 ألف جنيه) وسيرهما بدائرة القسم، فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "المبلغ المالى المستولى عليه، سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث إستغل أحدهم عمله بالشركة "محاسب" وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.