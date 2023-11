كريم قاسم: الدكتور جيمي في زينهم بيحب يمسك العصاية من النص

يستعد كريم قاسم لعرض مسلسله الجديد "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي .

وقال كريم قاسم " إنه يلعب دور شخصية بتمسك العصاية من النص في أفعالها لأن جيمي شخصية خوافه وطيبة القلب ويحلم بأن يكون دكتور قلب ولكن تعيينه ارسله لمشرحة الطب الشرعي" مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.

كما بدأ النجم كريم قاسم في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق والذي يقوم فيه بدور رمضان رزق.

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18 ،وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالألوان الطبيعية وإیه.یو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق بجزأيه، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، والذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية الجماعة، شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، الكابوس، نصيبي وقسمتك.

قدم كريم قاسم فيلم ليل\خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018 كما يعتبر أول تجربة إنتاجية لكريم قاسم ، واحتل الفيلم المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX، وأيضًا تصدر بطوله الفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX، ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن