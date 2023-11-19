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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ علي فرج بلقب بطولة سنغافورة للإسكواش

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب المصري للإسكواش علي فرج والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش، والتي استضافتها سنغافورة. 

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

وزير الرياضة علي فرج بطولة سنغافورة للإسكواش اشرف صبحي احمد محمدي
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