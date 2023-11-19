تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة ضد حاضري «حفل المنصورية» لجلسة 3 ديسمبر

أجلت محكمة جنح كرداسة بالجيزة، محاكمة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري أحد الحفلات في منطقة أبو رواش، في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، والمعروفة إعلاميا بـ حفل المنصورية، لجلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٣، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشـقـوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.

وأمرت النيابــة الـعـامــة بضبط مرتكــبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبين تظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك علي خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنًا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.

وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.