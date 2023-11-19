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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الديابة بأبوقرقاص بالمنيا

غدا .. صحة المنيا
غدا .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الديابة بأبوقرقاص
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً قافلة طبية علاجية بقرية الديابة بمركز أبوقرقاص على مدار يومي 20 و 21 من نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
 

ابوقرقاص الدكتور محمد حسنين اللواء اسامه القاضي المبادرة الرئاسية حياة كريمة توفير الرعاية الصحية
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