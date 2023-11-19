رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT 23

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 23 تحت شعار "دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل"، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا محليًا وإقليميًا ودوليًا من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة.

وحضر فعاليات الافتتاح، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأسامة كمال، رئيس مجلس الشركة المنظمة للحدث، وعدد من المسئولين.

وخلال فعاليات الافتتاح أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، لافتًا إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته، لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية.

وعقب الافتتاح، قام رئيس الوزراء بجولة موسعة بعدد من أجنحة المعرض، تضمنت جناح البنك المركزي المصري، والذي شهد استعراض آخر تطورات استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، التي تحظى بمتابعة رئيس الجمهورية، وعدد من التطبيقات الجديدة للعملاء التي تحقق نجاحًا كبيرًا، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقق بيئة رقمية متطورة.

كما تضمنت الجولة جناح وزارة العدل، حيث تم التطرق لجهود تطوير وحدات ذكية للشهر العقاري وتدعيمها بآلية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية، وخطط نشر هذه الوحدات الذكية بالخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية، فضلًا عن بدء وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع ميكنة محاضر الجلسات بالمحاكم، وكذا جناح وزارة الصحة، حيث استمع إلى شرح حول الدور المبذول للاستعانة بالتقنيات المتطورة من خلال دور مراكز دعم واتخاذ القرار في إدارة الازمات الخاصة عبر توفير أسرة الرعاية والحضانات وسيارات الاسعاف، حيث يتم العمل على ربط المنشآت الصحية بهذه المنظومة لتحقيق التدخل السريع والفاعل.

وشملت جولة الدكتور مصطفى مدبولي بأجنحة المعرض، تفقد جناح وزارة التربية والتعليم، حيث تم استعراض عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يتم استخدامها ضمن الوسائل التعليمية، كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض من عدد من الطلاب حول الأنظمة التي قام الطلاب بتطويرها، ثم تم تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم استعراض عدد من منتجات الهيئة لتدعيم مختلف القطاعات والتي تتمتع بتوفير في الطاقة، ومساندة ذوي الهمم، وتم زيارة قسم خاص بمصنع الالكترونيات وتم عرض نماذج لأنظمة بدائل النظارات الطبية، والتي تم تصنيعها في مصر، وتم عرض شاشة تفاعلية تم تصنيعها من خلال مهندس مصري، بنسبة تصنيع محلي 100%، ويتم تصنيعها في مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

وتحدث مخترع الشاشة خلال العرض، وهو شاب مصري، يدعى المهندس باسم سامح، وابتكر طريقة لتحويل أي شاشة تليفزيون لتكون شاشة تفاعلية بنصف ثمن أي شاشة تفاعلية، حيث وجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم برعاية هذا المُخترع تحفيزًا من الدولة للابتكار.

كما تضمنت الجولة جناح شركة "آي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، حيث تم استعراض جانب ًمن نشاطها في مجال التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، وخططها التوسعية في أسواق أخرى مجاورة، والسعي لتحقيق جودة إدارة البيانات، وكذا جناح شركة ديل بمصر، والتي استعرضت قيامها بإقامة مركز تميز كبير، وكذا تناول أطر التعاون في السوق المصرية، وفي الشرق الأوسط، وجناح شركة هواوي، حيث تمت الإشارة إلى ان شركة هواوي تعتبر مصر من أهم الأسواق الواعدة، ونعمل في السوق المصرية من خلال 4 أبعاد مختلفة من ضمنها الريادة في التكنولوجيا، والابتكار، وكذا جناح شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة لا يقتصر اهتمامها على ضخ استثمارات ولكن المساعدة في التنمية، حيث حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة نموًا ملموسًا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام، كما اتخذت الشركة مؤخرًا عددًا من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التي انعكست بشكل إيجابي على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، إلى جانب جناح الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، حيث تم الاستماع إلى شرح حول نشاط الشركة في تدعيم البنية الأساسية لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات في مصر.

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