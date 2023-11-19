الونش والجزيري يواصلان التأهيل قبل ودية الزمالك والهلال الليبي

أدى محمود حمدي " الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي قبل ودية الهلال الليبي المقرر لها بعد قليل.

وأدى اللاعبان تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.