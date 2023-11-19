هيكل وشيكابالا يتصافحان على هامش ودية الهلال الليبي

تصافح شيكابالا قائد ونجم فريق الكرة الأول بالزمالك، مع رضا هيكل نجم الفارس الأبيض والمنتخب والوطني لكرة الطائرة، وذلك على هامش ودية الهلال الليبي اليوم الأحد بمقر النادي الأبيض .

وتواجد هيكل في مقر النادي لخوض التدريبات، بينما يخوض شيكابالا مع الزمالك مباراة ودية اليوم الأحد ضد فريق الهلال الليبي .

وتتميز علاقة شيكابالا بلاعبين النادي في مختلف الألعاب عن اى لاعب آخر بالزمالك، حيث يحرص شيكابالا على متابعة مباريات لاعبي الزمالك في مختلف الألعاب، ويبادل لاعبي الألعاب الأخري شيكابالا نفس الشعور ويساندوه في المباريات الودية والرسمية .

شيكابالا ورضا هيكل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية المقرر لها اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء .