رواية "شارميست" الأولى في المسابقة الأدبية المركزية

تقدم أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي بأخلص التهاني القلبية للشعراء والأدباء الفائزين بجوائز المسابقة الأدبية المركزية والتي أعلنت نتائجها اليوم الأحد.

وجاء الفائزون من جنوب سيناء وبورسعيد كالتالي: في مجال الرواية : فاز بالمركز الأول وليد مصطفي محمد (جنوب سيناء ) عن روايته شارميست .

في مجال شعر العامية: فاز بالمركز الثاني محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف (بورسعيد) .

وتمنى وكيل الوزراة للفائزين دوام النجاح والتميز، وكل التوفيق لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.



يذكر أن المسابقة الأدبية المركزية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذها الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع.