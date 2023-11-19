دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي فى الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، انتهاء فعاليات الأسبوع الأول من الدورة التدريبية لممارسي و أخصائي العلاج الطبيعي .

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بالوزارة تحت إشراف الدكتورة نيفين عوني، مدير الإدارة العامة للعلاج الطبيعى بالوزارة، والدكتور أكرم عبد المنعم ،مدير إدارة العلاج الطبيعى بالمديرية .

وأوضح أن التدريب على مدار 5 أيام خلال الفترة من 12-16 نوفمبر بواقع محاضرتين يوميا وبمشاركة نحو 20 متدرباً بكل دورة بمستشفيات دكرنس العام وشربين المركزى

تضمنت الورشة إلى جانب المحاضرات النظرية تدريباً عملياً بتخصصات الباطنة والكلى والأعصاب والأطفال والعناية المركزة والعلوم الأساسية .

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الأسبوع الثانى من التدريب والمقرر استمراره حتى الخميس 23/11 بمستشفى أجا وقاعة التدريب بديوان المديرية .