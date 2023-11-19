الصين تتوسع في إنتاج النفط والفحم والغاز

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصنية للإحصاء، أن إنتاج الصين من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسّع مطرد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة إلى 174.05 مليون طن، بينما ارتفعت وارداتها من النفط الخام بنسبة 14.4 بالمئة إلى 473.22 مليون طن.

وأضافت البيانات أن إنتاج مناجم الفحم سجّل 390 مليون طن في شهر أكتوبر، بزيادة 3.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما بلغ إنتاج الفحم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 3.83 مليار طن، أي أعلى بنسبة 3.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونوهت إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر، استوردت الصين إجمالي 380 مليون طن من الفحم، بزيادة 66.8 بالمئة عن العام السابق.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 189.6 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.8 بالمئة إلى 96.51 مليون متر مكعب.