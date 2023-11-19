"تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي" على مائدة تعليم جنوب سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والمشرف العام على التدريب، اليوم الأحد، فاعليات تدريب "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" وذلك بقاعة مدرسة جيل أكتوبر الثانوية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 19 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2023 م.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن التدريب يهدف لإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي .



وأوضح أن المستهدفين هم مديرو المدارس ومعلم من كل مدرسة والأخصائي الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء كل إدارة وأمين اتحاد الطلاب من كل مرحلة بالإدارات الثمانية بإجمالي 482 متدربا موزعين على (15) قاعة منهم (5) قاعات بطور سيناء، و(2) قاعة بإدارة رأس سدر، و(2) بإدارة أبوزنيمة وباقي الإدارات (قاعة واحدة) يتناول اليوم الأول " الوعي والمواطنة" واليوم الثاني "التربية الإيجابية" واليوم الثالث "خطة عمل وورشة أداء ختامي".



شهد جولة المتابعة مع وكيل الوزارة حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ، و مها سيد مديرة إدارة التدريب بالمديرية.

يأتي التدريب برعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية والإدارة المركزية للشؤون الإدارة.

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