على فرج في نهائي سنغافورة للإسكواش: من حق الشعب الفلسطينى الحياة

ابدى البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً للإسكواش، حرصه على تقديم كلمة يدعم فيها الشعب الفلسطينى، خلال تتويجة ببطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2023.

توج الفرعون المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، والمصنف الأول عالمياً، ببطولة سانغفوره المفتوحة للإسكواش 2023، بعد الفوز فى نهائى البطولة على البيروفى دييجو الياس، بنتيجة 3-1.

وخلال كلمته فى حفل التكريم قال علي فرج: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل، ويجب على الجميع دعمهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة العدوان الإسرائيلي".

مضيفاً: "اليوم أضفت اللقب رقم 36 فى مسيرتي، فخور جدا بذلك وأحاول البقاء على قمة الاسكواش لأطول فترة وسعيد بتحقيق ذلك".

وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وحتى اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.



