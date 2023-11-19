معبر رفح يواصل استقبال مصابي غزة رغم الأحوال الجوية الصعبة

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح محمد عبيد، إن معبر رفح شهد وصول عدد كبير من مصابي غزة، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف المصرية تصطف لاستقبال الجرحى.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن سيارات الإسعاف مجهزة بالحضانات لاستقبال أطفال غزة ونقلهم إلى المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية تصطف على طول الطريق بمحيط معبر رفح سواء التي تأتي من داخل مصر أو حتى المساعدات التي يتم استقبالها بطائرات تهبط في مطار العريش ويتم نقل حمولتها على الحافلات في انتظار دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن هناك حالة من العمل لا تتوقف داخل معبر رفح من أجل وصول المساعدات من جميع الدول، مشيرًا إلى وصول طائرات مساعدات وصلت اليوم من السعودية والكويت وقطر.

وتابع: "يتم التنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية" مؤكدًا أن معبر رفح لن يتوقف عن العمل رغم الأحوال الجوية الصعبة والمعبر مفتوح على مدار 24 ساعة لتسهيل إجراءات دخول المساعدات وشاحنات الوقود وكذلك استقبال المصابين من أبناء القطاع.