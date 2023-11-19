هالاند يثير القلق في جماهير السيتى

كشفت بعض التقارير الأوروبية، ان الأزمة الصحية للنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أثارت الجدل حول إمكانية لحاقه بمواجهة ليفربول، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعانى هالاند خلال مباراة منتخب بلاده النرويج ضد جزر الفارو، من التواء في الكاحل لذا تم استبعاده من المباراة التالية أمام اسكتلندا.

واثار طبيب منتخب النرويج القلق حول مشاركة هالاند أمام ليفربول، بعد أن صرح، قائلا: "يعاني اللاعب من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء".

وتحدث فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، عن إصابة هالاند قائلاً: "إصابة إيرلينج هالاند ليست خطيرة وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي ضد ليفربول".

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.

يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع السيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.