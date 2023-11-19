الدفاع الروسية: مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال 24 ساعة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 02:05 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم /الأحد/ - "أنه تم القضاء على نحو 20 عسكريا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 100 عسكري على محور زابوروجيا، وحوالي 30 عسكريا أوكرانيا على محور (كراسني - ليمان)، ونحو 70 عسكريا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، وحوالي 145 عسكريا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 240 عسكريا أوكرانيًا على محور دونيتسك".

وأضافت "أنه تم اعتراض صاروخين لراجمتين (هيمارس) و(أولخا)، وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة بأوكرانيا".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق ضواحي موسكو.

وأكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على العاصمة الروسية.. مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو إصابات أو أضرار مادية.