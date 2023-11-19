"الخارجية" الروسية: عمليات إجلاء مواطنينا من قطاع غزة مستمرة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 01:57 م

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأحد/، استمرار عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن "الطائرة الخاصة الدورية الرابعة التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، وصلت إلى مطار دوموديدوفو الدولي".

وأضافت أن "الطائرة كان على متنها 120 راكبا من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، بما في ذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين، وهم الآن يخضعون لإجراءات عبور الحدود".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أنها قد قامت خلال أسبوع واحد، بإجلاء 408 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة ونقلهم إلى روسيا، حيث أنه تم على مدار أسبوع تسيير أربع رحلات جوية خاصة لتنفيذ عمليات الإجلاء هذه.