اتجاه لسفره للعلاج في الخارج.. تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق

تحدث الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة عقب تعرضه لنزيف في المخ ودخوله المستشفى.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “هناك تحسن بسيط في حالة العامري فاروق، وأعرف كل تفاصيل المرض ولكن نزولًا على رغبة عائلة العامري، فلن اكشف أي تفاصيل ولكن هي رغبتهم الوحيدة أن نشاركهم الدعاء له بالشفاء”.



وأضاف شوبير أن العامرى فاروق خضع لعدد من العمليات الجراحية في الفترة الماضية، وحالته لم تكن مستقرة ويخضع نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي للأشعة والتحاليل بشكل مستمر وهو لا يزال فاقد الوعى.



وخضع العامري فاروق لعدة عمليات جراحة خلال الأيام الماضية، من أجل إزالة أي تجمع دموي محتمل، بعد تعرضه لنزيف في المخ.



وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن أسرة العامري فاروق تدرس خيار السفر نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلى الخارج على متن طائرة طبية مجهزة وتحت إشراف طاقم طبي، إلا أن الفريق الطبي المعالج أكد صعوبة تنفيذ الأمر بسبب الحالة الصحية الحرجة لنائب رئيس الأهلي.