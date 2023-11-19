وزير الزراعة ونظيره اللبناني يتابعان ملفات التعاون المشتركة بين البلدين

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني وياتى لقاء الوزيران لمتابعة الملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات

وخلال اللقاء أكد القصير ان العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الاصعدة مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في لبنان وأضاف انه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين من الجانبين

من ناحيته اشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين موجها الشكر الى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة التى تحكم مصر حاليا تنظر الى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية

"حسن" أعرب أيضا عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية واصفها اياها بانها حالة من الابداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال اربع سنوات فقط،

الوزير اللبناني أكد ان بلاده ترغب في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى

حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال،

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة اللبنانية في القاهرة