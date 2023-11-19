ضبط أكثر من 13 ألف عبوة سجائر مهربة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (عدد 4 كراتين سجائر بإجمالى 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير).



كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (سائق) حال إستقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (عدد 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركياً").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.