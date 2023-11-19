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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أكثر من 13 ألف عبوة سجائر مهربة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء

المضبوطات
المضبوطات
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عامل) حال قيادته تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (عدد 4 كراتين سجائر بإجمالى 2400 علبة مختلفة الأنواع بدون فواتير).


 كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (سائق) حال إستقلاله سيارة ملاكى وبحوزته (عدد 11250 علبة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع "مُهربة جمركياً").
 بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على التصدى الحاسم لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع.

سجائر سجائر أجنبية رفع الأسعار والرقابة على السلع
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