المشدد 7 سنوات لعامل هتك عرض فتاة بالقوة في الجيزة

قضت محكمة جنوب الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل، في اتهامه بهتك عرض طفلة بالقوة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «19248 لسنة 2023- جنايات قسم بولاق الدكرور» أن النيابة العامة أحالت المتهم إلي محكمة الجنايات، وكشفت في تحقيقاتها أن المتهم في غضون شهر سبتمبر بدائرة قسم بولاق الدكرور في الجيزة، هتك عرض المجني عليها الصغيرة (س. ت) بالقوة، بأن غالبته شهوته واصطحبها للحانوت خاصته، وجذبها من يدها كرها عنها، مما بث الرعب في نفسها، فاغشى عليها، واستطالت يده لمواطن عفتها، ولامسها، حال كونها لم تبلغ 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة.