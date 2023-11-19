سكرتير عام بني سويف يترأس اجتماعا للرد على استفسارات حول القضية السكانية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً للرد على أسئلة واستفسارات القائمين على العمل السكاني ،بجانب استعراض ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة خلال الفترة السابقة للتعامل مع القضية،وذلك في حضور الأستاذة نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان ببني سويف"مقرر اللجنة"، الدكتورة نيفين عادل المشرف الطبي بمديرية الصحة، فضيلة الشيخ مصطفى كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف،محمد سعد مدير عام مركز الإعلام لشمال الصعيد،محمد البحيري رئيس وحدة السكان بالديوان العام ومسؤولي التضامن والتعليم والصحة والأوقاف والمطرانية ووحدة السكان, والشباب والرياضة ،الزراعة، العمل ، وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة، والأمومة والطفولة.

وخلال الاجتماع تم الرد على العديد من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالقضية السكانية في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والدينية ، والتي تمركزت حول المعتقدات الخاطئة والمفاهيم المرتبطة بتنظيم الاسرة من حيث إمكانية تناول السيدات صغيرات السن وسائل منع الحمل ، وماهي أفضل وسائل تنظيم الأسرة ، والآثار الجانبية التي قد تترتب على استخدام تلك الوسائل ، والوقت المناسب للإنجاب ، وماذا يحدث حال التوقف عن تناول حبوب منع الحمل ، وتأثير تلك الوسائل على الحالة الصحية والعلاقة الزوجية ،

كما تناول الاجتماع الرد على بعض التساؤلات والتعريف بآليات وطرق خفض النمو السكاني،علاقة الزيادة السكانية بازدياد معدلات الفقر والبطالة ،والمشكلات المرتبطة بالزيادة السكانية ، ودور الشباب في المساهمة لحل المشكلة ، وكيفية تعامل الدولة مع معدلات حالات الطلاق التي قد تنجم عن الزيادة السكانية ، بالإضافة إلى مناقشة وتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالزيادة السكانية من الناحية الدينية ، مثل موقف الدين من استخدام وسائل تنظيم الأسرة وموافقة الزوجين على استخدامها من عدمه ، وهل هناك دليل ديني على التنظيم ، وحكم الدين في الختان وتأجيل الإنجاب وزواج القاصرات وغيرها من التساؤلات التي تثير إشكاليات صحية ودينية واجتماعية تواجه القائمين في ملف السكان

من جهته ، أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ ،بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي تواجه الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية ، وذلك من خلال تنفيذ وتكثيف تدريب للعناصر المنوط بها تقديم الرسالة الإعلامية "الرائدات الريفيات ، المثقفات الصحيات ..)لتدريب القيادات الطبيعية لتوعية المواطنين بتداعيات الزيادة السكانية والوصول لأفراد المجتمع في الأماكن المختلفة