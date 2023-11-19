العاهل الأردني: لا بد من وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 12:55 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم /الأحد/، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الجهود المكثفة المبذولة لوقف الحرب على غزة.

وحذر العاهل الأردني، من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية؛ احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتا إلى دور الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

من جانبها.. عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص.

وأشادت بجهود الملك السياسية من أجل حل القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية رفضها لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما أكدت أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل وخلال اتصال هاتفي.. أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ووزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وشدد الصفدي- بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، اليوم- على ضرورة امتثال إسرائيل للإرادة الدولية ووقف هذه الحرب المستعرة على ‫غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية ومعاناة، ووقف اعتداءاتها المتكررة والمتواصلة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.

كما أكد الصفدي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.