أوكرانيا: وقوع 71 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقوع 71 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /الأحد/ عن الهيئة بيانها - "وقع 71 اشتباكا قتاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي المجمل، شن الروس 5 ضربات صاروخية و76 غارة جوية ونفذ 50 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع قواتنا ومستوطناتنا، ولسوء الحظ، وقعت إصابات بين السكان المدنيين، وتم تدمير وتضرر مباني سكنية خاصة وبنية تحتية مدنية أخرى".

ونفذت الطائرات الأوكرانية، طوال اليوم، ست ضربات على مناطق تمركز أفراد الروس، فيما أصابت وحدات من القوات الصاروخية ثلاثة مراكز قيادة وثلاث مناطق تمركز أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية وقطعة مدفعية ومخزن ذخيرة روسي.