محافظ الأقصر والقيادات الأمنية يهنئان أقباط المحافظة بمناسبة احتفالات مارجرجس.. صور

ترأس المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن الأقصر، وفداً لزيارة دير مارجرجس لتقديم التهنئة باحتفالات مولد " مارجرجس" بجبل الرزيقات في مركز أرمنت جنوب غرب المحافظة.

ضم الوفد، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

وكان في استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف علي دير مارجرجس، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف اسيوط ومجمع دير مارجرجس، والمستشار هاني عزيز مستشار قداسة البابا تواضروس، ورجل الأعمال ممدوح فيليب.

وأشار محافظ الأقصر، إلى روح المحبة والتاخي والتماسك بين أبناء الأمة، لافتاً إلى مشاركة الأهالي بعضهم لبعض في مختلف الاحتفالات سواء الدينية او الاجتماعية، وعلى رأسها احتفالات الشهيد مارجرجس بالرزيقات، والتي تقام سنوياً في منتصف شهر نوفمبر بديره بقرية الرزيقات بمدينة ارمنت جنوب غرب الأقصر وسط تأمين مكثف لمداخل ومخارج الدير.

زيارة محافظ الأقصر لمارجرجس (4)

زيارة محافظ الأقصر لمارجرجس (3)

زيارة محافظ الأقصر لمارجرجس (2)