نيلى جيليس تتوج ببطولة سانغفورة لسيدات الإسكواش 2023

توجت البلجيكية نيلى جيليس، والمصنفه الرابعة عالمياً، ببطولة سانغفوره المفتوحة لسيدات الإسكواش 2023، بعد الفوز فى نهائى البطولة على شقيقتها تينى جيليس، بنتيجة 3-2.

واستمرت الـ 5 متشاط لمدة 84 دقيقة فى مارثون لسيدات الإسكواش.



بذلك تنتزع نيلى اللقب وتصعد إلى المركز الرابع فى التصنيف العالمى الجديد، متقدمة على الأمريكية أماندا صبحى التى تصبح الخامسة، والإنجليزية جورجينا كينيدى السادسة.



بعد الفوز الغالى لنيلى وصل لأعلى تصنيف لها خلال مسيرتها الإحترافية.



وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وحتى اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

