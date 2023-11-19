“التعليم” تنشر فيديو تعريفيا عن مدارس النيل المصرية الدولية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو تعريفي عن مميزات وتاريخ مدارس النيل المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وتمتلك مدارس النيل المصرية الدولية ١٤ فرعا ويعد نظام النيل نظاما تعليميا لا يعتمد على الكتب الدراسية ويهدف إلي تقديم شكل تعليمي متميز بمعايير عالمية ويعد أحد أولويات هذا النظام التعليمي بناء شخصية الطالب وإمداده بالمعارف والمهارات التي تنمي روح الإبداع والتفكير والابتكار وتعده لسوق العمل والدراسة الجامعية محليا وعالميا.

ويحصل طلاب هذه المدارس على الشهادة المصرية الدولية لإتمام التعليم قبل الجامعي والتي تعادل الشهادة الثانوية الإنجليزية GCE.

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