البابا تواضروس.. ١١ عاما راعيا لأمن مصر والكنيسة.. البوابة نيوز تستعرض مواقف وتصريحات لبطريرك الكرازة المرقسية حافظت على وحدة الوطن

للبابا تواضروس مواقف تؤكد حبه للوطن وحرصه الدائم على سلامته منذ تجلسيه علي الكرسي البابوي منذ 11 عاما.

وتعرض البوابة نيوز أهم المواقف التي تظهر وطنية البابا في الازمات التي مرت بها مصر و انه بأقواله و تصريحاته حافظ علي الكيان الجوهري للوحدة التي يضمها وطن واحد

فشهد عام 2013 مشاركة البابا في ثورة 30 يونيو و أصدر بيان 3 يوليو

كما قام البابا بأستقبال عدد كبير من روساء الدول المختلفة منهم رئيس توجو السيد فوري جناسيناجابي و الرئيس الفلسطيني أبو مازن والرئيس العراقي فؤاد معصوم وزار عاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز وملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة والامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وصاحب السمو الملكى الأمير الاردنى الحسن بن طلال والسيد نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى ورؤساء الوزراء ومنهم رئيس وزراء لبنان ورئيسة وزراء المانيا والوزاء والسفراء ووفود كثيرة كوفود الكونجرس الامريكى ومثل وطنه في كل دولة قام بزيارتها



كما قام باستقبال سفراء مصر الجدد الى كل دول العالم في إطار اللقاءات التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، كما قام بالمشاركة الايجابيةبصوته فى الاستفتاء على الدستور وشارك فى الاحتفالات الرسمية للدولة وشهد أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية فى دار المحكمة الدستورية العليا

وقام بتوقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات والمجلس الأعلى للجامعات للاشتراك فى المشروع القومى لمحو الامية لتطوير وطنه تعليميا ، وفي ظل أهتمامه بالهوية المصرية القبطية قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاهرام للحضارة وأكاديمية العلوم الاهوتية القبطية



ترحب الكنيسة القبطية وعلى رأسها البابا فى بداية كل عام ومع ليلة عيد الميلاد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يقدم تهنئة كل المصريين بالأعياد وكذلك يدعم البابا الشباب بمشاركته فى مؤتمر الشباب فى بناء مستقبل مصر الذى تنظمة وزارة الشباب 2015 وشارك فى مؤتمر الشباب الوطنى الاول بشرم الشيخ ابدع انطلق فى أكتوبر 2016 حيث قام البابافى 11 يونيو بزيارة مشروع قناة السويس الجديدة وفى 6 أغسطس شارك قداسة البابا فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

شارك البابا فى الاحتفالية الختامية لمؤتمر قادة الكشافة الجامبورى والذى جرت فاعلياته فى المدينة الشبابية بأبى قير الاسكندرية تحت شعار بطل أنا ..مصرى أنا



وبالاضافة الي انه في فترة حبرية البابا تواضروس تمت عدة لقاءات بينه وبين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمعات الدولية أبرزها انه التقا بكل من الشيخة فريحة الاحمد الجابر شقيقة امير الكويت ،كما كان له لقاء بوفد البرلمان الاوروبى ووفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ووفد من الاعلاميين الافارقة ووفد من البرمان الكندى ومن الكونجرس الامريكى والبرلمان الالمانى ومجلس الشيوخ الايطالى

كما كان له لقاء بارز مع الملكة اليزابيث اثناء الزيارة الرعوية الى المملكة المتحده فى 9 مايو 2017بالاضافة الي استقباله الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا فى المقر البابوى فى 13 أبريل 2018وفي صعيد أخر قام بزيارة للجامعه البريطانية فى 16 فبراير 2019 وتم تكريم البابا فى جامعه حلوان فى 1 اكتوبر 2019

وفي ظل عمل البابا علي رفض الهجرة الغير شرعية فقام بتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة على وثيقة توعية الشباب من الهجرة الغير شرعية