تعرف على الدول والمنظمات التي قدمت مساعدات لغزة عبر مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي 145 طائرة مساعدات إغاثية لقطاع غزة منذ 12 اكتوبر الماضي وحتي اليوم الاحد تحمل 3800 طن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وأغطية من دول عربية واجنبية ومنظمات اغاثية دولية منها منظمة الغذاء العالمي واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود واتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات تقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان.

تضمنت المساعدات المنقولة إضافة لشحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية: مستلزمات إيواء، سيارات إسعاف، جهاز أشعة طبى، وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وأجهزة طبية وأبراج إنارة وجرافة وشرائح طاقة شمسية، ووصول 19 طبيبا بشريا من تركيا.