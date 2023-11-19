"الأشقر" يستنكر دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية.. ويراهن على وعي المصريين

طالب النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، جميع المصريين، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكدا أنها ستخرج بشكل حضاري ومشرف يليق بحجم الدولة المصرية.

واستنكر "الأشقر" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، الدعوات المغرضة الشيطانية التي أطلقتها قنوات الجماعات الإرهابية، لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أنها ستبوء بالفشل، ولن يستجيب لها المواطن المصري الذي يدرك جيدا أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في صنع مستقبل مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هدفها تشويه مشهد العرس الديمقراطي، وتشويه صورة مصر أيضا أمام العالم، لكن المصريون سيردون بقوة على تلك الدعوات المغرضة من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن النائب عبدالمجيد الأشقر، دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري، موضحا أن الرئيس السيسي هو الأحق والأجدر لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة.