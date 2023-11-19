«كثافات أعلى كوبري أكتوبر».. تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» ، اليوم الأحد، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات.

يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة الطرق بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر وشارع رمسيس الذي يشهد أيضا كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولا لغمرة، وتظهر كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، بينما توجد سيولة مرروية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزارية الحمراء.

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، تظهر كثافات مرورية في شارع الهرم وتزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وباق هذا الشارع يشهد تباطؤ في حركة السيارات، وهناك كثافات مرورية أمام السيارات المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، بينما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل، وأيضا توجد كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة.

وبالنسبة للحالة المروية في محافظة الإسكندرية، هناك كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كما توجد كثافات متفاوتة لدة الإشارات بطول الكورنيش، أما باق الشوارع الجانبية تشهد سيولة مرورية نسبية، وتوجد كثافات مرورية في شارع جمال عبدالناصر.



