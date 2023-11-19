السجيني: مخالفات البناء جريمة والدولة اتخذت عدة خطوات لمنعها

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء هى فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة أداء الحكومة، واكتشفنا أننا لكى ننجح فى المنع لا بد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف السجينى، لا بد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، مشددا، دون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة فى حالات البناء المخالف.