أفضل شركات تداول الذهب في السعودية 2023

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 11:55 ص

منصة تداول الذهب

عُرفَ المعدن الثمين الذهب كرمز للثراء وتراكم الثروة على مرّ الزمن. ومع بداية عصر النهضة، تحوّل الذهب إلى أحد أفضل خيارات الاستثمار. في العصر الحديث ومع انتشار التداول عبر الإنترنت، أصبح الذهب أحد الأصول المالية المرغوبة. يُظهر ذلك أنّ آليات استثمارهُ تغيرت عبر العصور. ومع ذلك، يظلُّ المعدن الثمين محافظ على مكانتهُ الخاصة.

ومن أبرز طرق الاستثمار في الذهب هي تداول الذهب وهنا أفضل منصة تداول الذهب المرخَّصة في المملكة العربية السعودية والتي حصلت على الموافقة من كُبرى الهيئات الرقابية في أسواق المال العالمية. والتي يمكن الاعتماد عليها من أجل البدء في عالم تداول الذهب بثبات وفعاليّة وأمان تام.

كيف يمكن الربح من الذهب ؟

يمكن الربح من الذهب من خلال عمليات شرائهُ وبيعهُ، حيث يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأمد يمكن أن يكون مربحًا بشكلٍ كبير إذا تم فهم تقلّبات سوق الذهب.

علمًا أنّ التركيز على شراء الذهب بجميع أنواعها يُعتبر الأمثل للاستثمار، خاصة شراء الذهب لتحقيق عوائد مربحة عند إعادة بيعها بعد فترة زمنية، حيث يبدأ الاستثمار في تداول الذهب من خلال أفضل منصات تداول الذهب في السعودية.

تُعد عملية الاستثمار في الذهب أسهل وأسرع في عمليات البيع، والأرباح للتجّار الذين يقومون بإعادة الشراء تكون أقل قليلًا مقارنة بالعملات. لذلك، يعدّ تداول الذهب خيارًا ممتازًا لأغراض الاستثمار.

فيما يلي بعض النصائح الهامّة من خبراء الاستثمار في الذهب:

يُفضل الاستثمار في الذهب عندما تكون أسعارهُ منخفضة.

وضع استراتيجية واضحة وطويلة المدى للاستثمار.

شراء الذهب والاحتفاظ بهِ لفترات زمنية.

تحديد نسبة الاستثمار المُناسبة في المحفظة.

تجنّب اللجوء للاقتراض للقيام بعمليات الاستثمار في الذهب.

تحديد سعر الهدف المرغوب لتحقيق الربح.

متابعة الأخبار الاقتصادية وسعر الدولار الأمريكي بانتظام.

لكن يجب دائمًا استشارة خبير مالي من قبل خبراء تداول الذهب قبل اتخاذ قرارات استثمارية، حيث تختلف هذهِ المعلومات بناءً على ظروف السوق والاقتصاد وحسب الميزانية لكل شخص.

كيف استثمر في الذهب في السعودية ؟

هُناك أربع طرق تتيح لك استثمار الذهب في المملكة العربية السعودية، مع العلم أنّ كل منها يحمل بعض المجازفة، لذا يجب على المستثمر اتخاذ قراره بحذر:

شراء العملات الذهبية والسبائك:

يتيح شراء العملات والسبائك الذهبية استثمارًا مباشرًا في الذهب عبر البنوك أو تجار الذهب.

يتوقف نجاحهُ على حجم الاستثمار المُتاح.

تتكلف في عمليات التخزين وخطرهُ إذا كان في المنزل.

صناديق الاستثمار في الذهب:

تعمل صناديق الاستثمار في الذهب في مجالات التعدين والتصنيع وتجارة الذهب، مما توفر استثمارًا غير مباشرًا في الذهب.

توفّر جزءًا من أرباح التجارة.

صناديق المؤشرات المتداولة:

تتبع حركة أسعار الذهب فعليًا وتُقسم الملكية إلى عدّة أسهم تتاح للتداول في سوق الأوراق المالية.

توفّر طريقة سهلة للاستثمار في الذهب دون الحاجة لتكاليف عالية من خلال منصة تداول الذهب موثوقة.

خيارات الذهب والعقود الآجلة:

يتطلب هذا النوع من الاستثمار توقع أسعار الذهب في المستقبل واتفاقًا مسبقًا لبيع الذهب بسعر ثابت.

يعد خيارًا معقدًا ويتطلب خبرة في السوق.

يُرجى مراعاة أنّ هذهِ الخيارات تنطوي على مخاطر، ويفضل استشارة خبير مالي قبل اتخاذ قرارات استثمارية، خاصة إذا كان لديك قليل من الخبرة في هذا المجال.

أفضل شركة تداول الذهب في السعودية

أثناء البحث عن أفضل منصة تداول الذهب في السعودية نؤكّد على أنّ تلك الشركات الذي سنذكرها في السطور التالية تُسمى مجازيًا "مرخصة" بناءً على اعتماداتها من جهات رقابية عالمية كـ "FCA، ASIC، CySEC". يجب النظر أيضًا في عوامل أخرى مثل مقدار الرافعة المالية، أنواع حسابات التداول، الحد الأدنى لفتح الحسابات، واعتماد المنصات الرقمية المُعتمدة على مستوى العالم.

هذهِ المعايير تشمل أيضًا اختبار خيارات حسابات التداول الإسلامية، قيمة الرسوم والعمولات وجودة خدمة العملاء وقدرتها على دعم اللغة العربية.

أفضل شركات لتداول الذهب في السعودية:

شركة ايفست Evest

شركة اكسنس Exness

شَركة اكس تي بي XTB

شركة ايفست Evest أفضل منصة تداول ذهب في السعودية وشركة Exness أشهر منصة لتداول الذهب في السعودية وكلاها منصات تداول ذهب عالمية كما تقدمان خدمات تداول مُتقدمة في المنطقة، حيث تتميز Evest بحسابات خالية من العمولات والروافع المالية.

بينما شركة اكسنس Exness تبرز بكونها أفضل منصة تداول ذهب في المملكة العربية السعودية وعالمية وتُدير العمليات من قبرص، مع توفير حسابات تداول متنوعة ومنصات تداول متقدمة.

أما شركة اكس تي بي XTB تعد أشهر منصة لتداول الذهب في السعودية فتُقدم خدمات التداول والاستثمار في المنطقة من خلال مكتبها في دبي، وتُعتبر من بين أقوى شركات التداول العالمية.

يرجى مراعاة العيوب والميزات المذكورة أعلاه لكل شركة واختيار منصة تداول الذهب المناسبة لك وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية.