مباريات اليوم.. الجزائر أمام موزمبيق والبرتغال تواجه أيسلندا في تصفيات الأمم الأوروبية

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على الجزائري وموزمبيق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم والبرتغال وأيسلندا في تصفيات الأمم الأوروبية 2024.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا

المجر X الجبل الأسود – الساعة 4 عصرا

صربيا Xبلغاريا – الساعة 4 عصرا

بلجيكا X إذربيجان – الساعة 7 مساء

السويد X أستونيا – الساعة 7 مساء

أسكتلندا X النرويج – الساعة 9:45 مساء

إسبانيا X جورجيا – الساعة 9:45 مساء

ليشتنشتاين X لوكسمبرج – الساعة 9:45 مساء

البوسنة والهرسك X سلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء

البرتغال X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

بوروندي X الجابون – الساعة 3 عصرا

موزمبيق X الجزائر – الساعة 3 عصرا

زيمبابوي X نيجيريا – الساعة 3 عصرا

سيراليون X مصر – الساعة 6 مساء

السودان X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء.