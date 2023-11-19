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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل تعاقد الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر
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يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد نجم فريق فيوتشر ومنتخب مصر لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصادر داخل النادي الأهلي أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي سيعقد جلسة خلال السعات المقبلة مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي لإنهاء التفاصيل الخاصة بانتقال عمر كمال عبد الواحد إلي النادي الأهلي بداية من يناير المقبل.
وعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع اللاعب الاسبوع الماضي تم خلالها الاتفاق على البنود الشخصية الخاصة بقيمة العقد والامتيازات الاخرى ووافق اللاعب على الانضمام للقلعة الحمراء خلال اليركاتو الشتوي.
ومن المنتظر أن تكون صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي مقابل انضمام 3 لاعبين من الاهلي لنادي مودرن فيوتشر هم صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لمدة موسمين على سبيل الإعارة بالإضافة لمبلغ مالي سيتم الاتفال عليه بين الطرفين. 
 

النادي الاهلي التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة