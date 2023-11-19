الولايات المتحدة وكندا تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 11:31 ص

بحثت الولايات المتحدة وكندا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الجهود المستمرة الرامية لحماية المدنيين وزيادة تدفق الإغاثة الإنسانية ومنع اتساع رقعة الصراع وتأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والكنديون.

وذكرت الخارجية الأمريكية- في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته الكندية ميلاني جولي.

وناقش الوزيران، بحسب البيان، الجهود المبذولة لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب والحالات الخطرة من الجرحى خارج غزة.

وأكدا مجددًا أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا للأمن والازدهار في المنطقة وحول العالم.