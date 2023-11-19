قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن الاحتلال قصف محيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

وأضافت "عوكل"، خلال رسالة على "القاهرة الإخبارية" صباح اليوم الأحد؛ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 4 مساجد في قصف عنيف بمدينة جباليا، خلال الساعات الماضية.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ44 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.