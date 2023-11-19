كشف خبراء هيئة الارصاد الجوية عن حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر اليوم الأحد ، تزامنا مع التقلبات الجوية التى تشهدها مصر اليوم.

وأكدت الارصاد أن ما تعرضت له البلاد أمس واليوم ما هو إلا منخفض جوي عميق متمركز علي شرق البحر المتوسط يؤثر علي شمال البلاد حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الاحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال علي مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل الي غزيرة علي شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل .

وأوضحت الارصاد اليوم أنه يسود حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد تقل حدتها في الداخل وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 الي 5 أمتار.