عامل يمزق كلية زوجته في الدقهلية لخلاف على مصروف المنزل

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل وذلك بعد تعديه على زوجته وإصابتها بنزيف حاد فى البطن وتمزق بكليتها اليسرى نتيجة خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول "منى.ع.م"،39 عاما، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم ثان الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وحاليا بمنطقة الأندلس دائرة القسم ، ومصابة بنزيف داخلي بالبطن وتمزق بالكلى اليسر"إدعاء تعدي من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال المصابة قررت بقيام زوجها "محمد.إ.م"، 42 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليها بالضرب وإحداث مابها من إصابات وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر 5164 جنح جمصة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.