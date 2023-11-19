تدمير 4 مساجد في قصف إسرائيلي لمنطقة جباليا شمال غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 4 مساجد في قصف عنيف وشديد لجباليا شمال قطاع غزة الساعات الماضية.

وأوضحت المراسلة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات مكثفة على مدينة غزة، مضيفة أن هناك استمرارا لهجمات إسرائيلية قوية لتدمير عدد كبير من المناطق ونسف مربعات سكنية كاملة في شمال غزة وما زالت حتى الآن تشهد غارات عنيفة جدًا، بالإضافة إلى اشتباكات بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التقدم في عدة محاور.

ودمر الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ 44 يوما اكثر من 76 مسجدا ، اضافة الى 162 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي، واستهداف 3 كنائس.